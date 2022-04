Irrégularités dans la mise en œuvre du programme « XEEYU NDAW GNI » : Le Conseil Régional de la Jeunesse de Saint-Louis interpelle Macky SALL

​Les batteries de mesures adoptées par le Gouvernement du Sénégal suite au Conseil présidentiel sur l’emploi en avril 2021 suscitaient un grand espoir chez la jeunesse Saint-Louisienne. Un an après les résultats du programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes « XËYU NDAW ÑI » dans la région demeurent mitigés et les jeunes sélectionnés se retrouvent dans un désespoir total du à la non matérialison des directives et recommandations du Président de la République par les structures en charges de la mise en œuvre dudit programme.