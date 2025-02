Ouverture d’une enquête à propos d’une fuite sur l’un des puits du champ gazier GTA

27/02/2025 07:33

Le ministère mauritanien de l’Environnement et du Développement durable a annoncé l’ouverture d’une enquête à propos d’une fuite signalée dans l’un des puits du champ gazier Grande- Tortue Ahmeyim, partagé avec le Sénégal.



Dans la note d’information (en bas de page) publiée sur sa page Facebook, le ministère a déclaré qu’une fuite de gaz a été signalée le 19 février dans l’un des puits du projet d’extraction de gaz Ahmeyime.



Il a ajouté qu’en coordination avec les ministères du pétrole et de la pêche et les autorités sénégalaises, il mène une enquête approfondie pour maîtriser la situation et minimiser tout impact potentiel sur l’environnement.