Une partie de la production pétrolière de Sangomar alimente le marché local

06/03/2025 18:47

Le site pétrolier de Sangomar atteint 2,7 millions de barils en février 2025, avec pour la première fois une cargaison destinée au raffinage local. Cette avancée marque un tournant stratégique pour l'indépendance énergétique du Sénégal.