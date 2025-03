Sénégal : Le ministère de l’Environnement reçoit des équipements d’une valeur de 841 millions FCFA pour la protection des forêts

05/03/2025 07:16

NDARINFO.COM

Le ministère de l’Environnement et de la Transition écologique du Sénégal a franchi une étape décisive pour la protection des ressources naturelles. Ce mardi, Daouda Ngom, ministre de l’Environnement, a réceptionné un lot d’équipements d’une valeur de 841 millions 988 mille 109 FCFA, destiné à renforcer les capacités techniques et opérationnelles des départements en charge de la gestion des forêts et des écosystèmes.Cette remise s’inscrit dans le cadre du Projet de gestion des ressources naturelles du Sénégal (SENRM), financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars sur la période 2023-2028. La cérémonie s’est déroulée en présence de Arame Tall, représentante de la Banque mondiale, de Ndèye Coura Mbaye Diop, coordonnatrice du volet environnement du projet SENRM, et de plusieurs responsables du ministère.Le matériel reçu est destiné à plusieurs services clés, notamment les parcs nationaux, les eaux et forêts, ainsi que la Direction de la réglementation environnementale et du contrôle (DIREC). Il comprend une large gamme d’équipements :Selon le ministre Daouda Ngom, ces équipements permettront d’améliorer la gestion des forêts, la préservation des écosystèmes et la protection des ressources naturelles. « Ce soutien du projet SENRM est crucial pour la mise en œuvre efficace de la politique gouvernementale en matière d’environnement et de transition écologique », a-t-il déclaré.Le projet SENRM intervient dans plusieurs régions du Sénégal, notamment à Saint-Louis, Thiès, Dakar, Fatick, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Il vise à doter les services environnementaux des moyens nécessaires pour gérer efficacement les risques environnementaux et sociaux et préserver les écosystèmes menacés.Pour Ndèye Coura Mbaye Diop, coordonnatrice du volet environnement du projet SENRM, cette remise de matériel s’inscrit dans le cadre du Programme de travail et du budget annuel 2024. Elle souligne l’importance de ces acquisitions pour renforcer les capacités techniques et opérationnelles du ministère, face aux défis croissants liés à la dégradation des forêts et aux changements climatiques.Cet investissement marque une avancée significative pour le Sénégal dans sa transition écologique. Avec le soutien de la Banque mondiale et du projet SENRM, le pays se dote des outils nécessaires pour protéger durablement ses ressources naturelles et renforcer les services de surveillance environnementale.Daouda Ngom a réaffirmé l’engagement du gouvernement à poursuivre ces efforts, en collaborant étroitement avec les partenaires techniques et financiers pour mettre en œuvre des actions concrètes en faveur de l’environnement.