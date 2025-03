Fuite de gaz sur le projet GTA : à Saint-Louis, l’APALS monte au créneau face à l’opacité et aux risques environnementaux

06/03/2025 20:58

Face à la fuite de gaz sur le projet Grand Tortue Ahmeyim, l’Association des Pêcheurs Artisanaux à la Ligne de Saint-Louis (APALS) dénonce le manque de transparence et alerte sur les menaces pesant sur l’écosystème marin et les populations côtières.