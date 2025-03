Gazoduc GTA – Saint-Louis : l’italienne Sicilsaldo en pole position face aux géants chinois

04/03/2025 14:50

L’entreprise italienne Sicilsaldo est pressentie pour remporter le marché de la construction du gazoduc reliant le champ gazier de Grand Tortue Ahmeyim (GTA) à la ville de Saint-Louis, au nord du Sénégal. Malgré une offre jugée plus attractive financièrement, la société traîne une réputation controversée, alimentant les interrogations autour de ce choix stratégique pour l’approvisionnement énergétique du pays.



Lancée en octobre 2024, la procédure de sélection d’un opérateur chargé du financement et de la construction de ce gazoduc de 85 kilomètres entre dans sa phase finale. Selon Africa Intelligence, publiée lundi 3 mars 2025, le trio d’entreprises italiennes mené par Sicilsaldo a obtenu la meilleure note technique, devançant deux consortiums chinois : Powerchina et China Petroleum Pipeline Engineering (CPPE), filiale de la major China National Petroleum Corp (CNPC).



La société italienne, fondée par Angelo Brunetti, se distingue par une offre à 274 millions d’euros, bien inférieure à celles de ses concurrents chinois — 327 millions pour CPPE et 355 millions pour Powerchina. Un tarif compétitif qui suscite cependant des doutes : certains observateurs estiment cette proposition financière difficilement réalisable, alimentant les réserves sur la capacité de Sicilsaldo à tenir ses engagements.



Par ailleurs, la réputation de l’entreprise italienne est ternie par des accusations passées. Entre 2010 et 2014, son nom est apparu en marge d’un procès révélant les liens entre des acteurs économiques siciliens et la Cosa Nostra, la mafia locale. Bien qu’aucune condamnation formelle ne soit rapportée, cette controverse soulève des questions alors que le Sénégal s’apprête à confier à Sicilsaldo un projet clé de sa stratégie "gas to power".



Ce gazoduc est en effet crucial pour l’approvisionnement de la future centrale électrique de Gandon, pilier du plan du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko pour stabiliser les coûts de l’énergie. Arrivés au pouvoir en avril 2024, les deux dirigeants ont fait de la lutte contre la cherté de l’électricité une priorité. Le gouvernement espère voir les travaux achevés d’ici le premier trimestre 2026, un calendrier ambitieux au regard des incertitudes qui entourent encore ce marché stratégique.



