Bop Thior : le Collectif UGB Verte plante 126 arbres dont 84 fruitiers sur l’île

24/02/2025 06:20

Dans le cadre de ses 48 heures placées sous le thème du "Social au Service du Développement", le Collectif UGB a organisé dimanche Journée de service à la Communauté sur l'île mythique de Bopp Thior.

L'administratrice générale de la Fondation UGB qui prenait à la cérémonie officielle de lancement tenue sur l’esplanade de l’Université, a magnifié l’engagement volontariste du collectif. « Ce n’est pas seulement un geste écologique, c’est un acte d’amour. C’est un acte de service à la communauté », a déclaré Amy SOUGOU.



« Cette démarche vise non seulement à améliorer le cadre environnemental, mais également à renforcer les conditions de vie des populations locales », a déclaré Cherif Zigani, le coordonnateur du collectif UGB Verte. « L’Île qui est déserté par des familles entières tant les conditions de vie y sont difficiles. Les populations, dotées de peu de ressources, sont obligées de se déplacer vers le marché de Ndar pour s'approvisionner en fruits et légumes à des prix qui ne leur sont pas souvent accessibles. Ce reboisement d'espèces fruitières va renforcer le parc d'arbres fruitiers de la localité et contribuer à développer des activités génératrices de revenus », a-t-il affirmé.



La dynamique écologique mise en avant lors de ces actions a également été saluée par le directeur de la reforestation à l’Agence sénégalaise de la grande muraille verte. « Nous appuyons ces genres d’initiatives, particulièrement dans des milieux comme l’université où nous avons besoin d’une grande sensibilisation de la communauté sur l’importance de faire des plantations », a déclaré le commandant Djibril Thioye.



Le choix des fruitiers s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique écologique du gouvernement, a noté le commandant Thioye. « Ces plantes ne sont pas seulement bénéfiques pour l'environnement, mais qu'elles ont aussi un impact direct sur la sécurité alimentaire et le bien-être des populations rurales », a rappelé le directeur.



Il faut que cette mobilisation citoyenne soutenue par Corsp Africa Sénégal, l'Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte, la Fondation UGB et la SONAGED, a permis de planter 10 arbres à l'UGB et 126 autres dont 84 fruitiers composés de cocotiers, sapotiers, corossoliers et citronniers sur l'île de Bopp Thior.