Sélection des ouvriers agricoles en Espagne | Les entretiens bouclés hier

28/02/2025 14:35

Les entretiens de sélection des 250 candidats retenus pour des emplois agricoles en Espagne dans le cadre de l’accord d’émigration circulaire entre Dakar et Madrid ont pris fin ce jeudi au Centre international de commerce extérieur du Sénégal (CICES).



Depuis le lancement du processus, une affluence importante a été constatée, témoignant de l’intérêt suscité par cette opportunité. Chaque jour, 250 candidats, venus des 14 régions du pays, ont défilé pour tenter leur chance. Passeport en main, chacun espérait convaincre les recruteurs espagnols de sa motivation et de ses compétences dans le domaine agricole.



À l’intérieur du pavillon dédié aux opérations d’enrôlement, une longue file s’étirait le long du bâtiment. La sobriété du décor contrastait avec l’importance de l’enjeu. Seuls quelques ordinateurs et projecteurs de visioconférence reliaient les candidats aux autorités espagnoles qui suivaient et participaient à distance aux entretiens.



Les questions portaient essentiellement sur la motivation des candidats ainsi que sur leur connaissance du secteur agricole, critère clé de sélection. Certains candidats ont également remarqué que leurs mains étaient examinées minutieusement par les examinateurs, probablement pour évaluer leur expérience manuelle et leur aptitude physique à exercer un travail agricole.



L’accord entre le Sénégal et l’Espagne s’inscrit dans une dynamique de migration circulaire visant à offrir des opportunités de travail temporaires aux Sénégalais tout en répondant aux besoins en main-d’œuvre du secteur agricole espagnol. Cette initiative est perçue comme un levier pour lutter contre le chômage et offrir des alternatives légales à l’émigration clandestine.



La prochaine étape consistera à annoncer la liste définitive des sélectionnés qui s’envoleront bientôt vers l’Espagne pour intégrer ce programme de travail saisonnier. En attendant, l’espoir et l’impatience animent encore ceux qui rêvent d’un avenir meilleur à travers cette opportunité internationale.