Scandale financier au Sénégal : La Vallée du fleuve ,entre convoitise et dépossession | Par Dr Mbaye Cissé

04/03/2025 17:46

Le titre foncier de 8.000 hectares présenté par M. Tahirou Sarr est issu d’une acquisition illégale, dont le processus met en cause la responsabilité de M. Cheikh Hamidou Kane et de l’ancien président Abdou Diouf. En conséquence, ce titre ne saurait être accepté comme garantie devant le Pôle Judiciaire Financier (PJF).



Voici quelques exemples marquants :

Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) : 26.000 hectares, dont 10.000 en exploitation et 15.000 détenus sans mise en valeur effective.

African Agriculture (Frank Timis) : 20.000 hectares répartis entre Ronkh, Diama et Gnith, plus 5.000 hectares à Fasse Ngom, pour un projet de luzerne présenté à la bourse NASDAQ afin de lever 450 millions de dollars (soit 270 milliards FCFA), sans aucune production à ce jour.

West Africa Farm (Commune de Diama Yalar) : production de 50 % de l’oignon vert consommé en Angleterre, destinée à l’exportation.

Dr. Mbaye Cissé, Chercheur

Spécialiste en Etudes de Droit Comparé

Président du Réseau de la Vallée C/ l’Accaparement des Terres & la Dégradation de l’Environnement

Ce terrain est le fruit d’une spoliation foncière vieille de plus de trente ans. Sous la présidence d’Abdou Diouf, une superficie de 8.000 hectares a été immatriculée au nom de l’État du Sénégal, en violation de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine National. Cette assiette foncière a ensuite été octroyée à la société OSBI, spécialisée dans l’agriculture et l’élevage, dont l’ancien ministre Cheikh Hamidou Kane était le président du conseil d’administration.N’ayant pas été exploitée, cette assiette a par la suite été attribuée à la même société OSBI sous un bail emphytéotique n° 320/BS. Plus tard, ce même terrain a été récupéré par Cheikh Hamidou Kane, qui l’a ensuite hypothéqué auprès de la Banque des Institutions Mutualistes de l’Afrique de l’Ouest (BIMAO) en échange d’un prêt pour un projet agricole. Cependant, ce projet n’a jamais vu le jour : aucune infrastructure ni aucun investissement en aménagement n’ont été réalisés.Faute de remboursement, la BIMAO a saisi le terrain afin de le vendre pour couvrir sa créance hypothécaire. C’est ainsi que la Société Financière d’Intermédiation et de Commerce (SOFICO), appartenant à M. Tahirou Sarr, a racheté le crédit pour deux milliards (2.000.000.000) FCFA, selon les déclarations de son avocat. Suite à cette transaction, SOFICO est devenue adjudicataire du bail. Or, la valeur vénale de ce terrain a été estimée à quarante-huit (48) milliards de FCFA, soit 600 FCFA/m², selon les experts immobiliers mandatés dans le cadre de la procédure judiciaire.Dans un mémorandum daté du 6 décembre 2019, nous, signataires – Dr. Aliou Diack, ancien président du conseil rural de Mbane (déchu illégalement par le régime de Wade pour son engagement contre la spoliation foncière), Mme Yassine Fall (actuelle ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères) et moi-même, Dr. Mbaye Cissé (président du REVATED et de l’Association pour la Protection des Droits Humains) – avons demandé à l’État de procéder à l’expropriation du terrain de 8.000 hectares pour cause d’utilité publique.Ce bail, inscrit sous le livre foncier 420/BS (Bas-Sénégal) et adjugé à la SOFICO de M. Tahirou Sarr, doit être annulé, et la vente à cette société doit être invalidée.En effet, cet espace est habité par plusieurs villages traditionnels Peulhs, Toucouleurs, Wolofs et Maures, qui y pratiquent l’élevage et l’agriculture. On y trouve des mosquées, des cimetières et des champs appartenant aux villages de Ndiack Fall, Ndoumbalene, Sam-Sam, Temeye-Toucouleur, Sanda, Mapodji, Temeye-Lewa, Mourseyni 1, Mourseyni 2, Woura Thierno Mamadou Aly Dioumbory Sow, Woura Mangoné Diop, Ndioukali, Woura Abdoul Mbougna, Gadu Sidy Makhtar, Woura Ala Yindé Ba, Bardial Diassarnabé (village du maire de Mbane), ainsi que l’entreprise multinationale VITAL, entre autres.Un autre scandale foncier concerne un terrain de 1.700 hectares octroyé à Abdou Hafiz Fakih, transféré illégalement à son fils Rabih Fakih, qui cherche actuellement à le revendre à Seneg India, aujourd’hui rebaptisée Suami Agri et installée dans la même zone à Mbane.Par correspondance n° 035/ARR.MB/CR.MB du 09 septembre 2010, Dr. Aliou Diack avait saisi le directeur des Domaines et du Timbre pour solliciter l’arrêt de la procédure d’octroi de bail à Rabih Fakih. En 2016, Mme Yassine Fall a constaté une tentative de récupération du terrain par Rabih Fakih via l’étude de Me Fatimata Fall, huissier de justice.Si ce bail a été attribué, le président Bassirou Diomaye Faye doit procéder à son annulation et à la désaffectation du terrain pour cause d’utilité publique afin de le restituer aux populations de Mbane.Le département de Dagana, abritant les terres arables les plus fertiles du Sénégal grâce aux eaux du fleuve Sénégal, du lac de Guiers et de Taouey, est le théâtre d’une spoliation foncière à grande échelle.Publication des baux emphytéotiques conclus entre l’État du Sénégal et les multinationales (CSS, African Agriculture, Seneg India/Suami Agri, West Africa Farm, Vital, etc.).Audit foncier des entreprises agricoles installées dans la vallée du fleuve Sénégal.Restitution des terres aux agriculteurs et aux populations locales, condition essentielle pour garantir l’autosuffisance et la sécurité alimentaire prônées par le Référentiel 2050.Le département de Dagana, historiquement le grenier du Sénégal depuis le Traité de Ndiaw du 8 mai 1819, est aujourd’hui pris d’assaut par les multinationales dans une logique de dépossession des terres cultivables au détriment des populations autochtones.Nous appelons le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre à prendre des mesures immédiates pour stopper cette spoliation foncière et garantir un développement agricole équitable et durable au Sénégal.