Saint-Louis : Une coopérative agro-pastorale et artisanale s’engage à promouvoir l’emploi des Jeunes

24/02/2025 21:32

La chambre de Commerce et d’industrie de Saint-Louis a abrité hier dimanche une assemblée générale dédiée à la mise en place du conseil d’administration et du conseil de surveillance de la coopérative agro-pastorale et artisanale (CAPA) de la région. L'événement a rassemblé un parterre de notabilités.



« Nous avons l’ambition de soutenir les jeunes. Ces derniers sont confrontés à d’énormes difficultés. Beaucoup d’entre eux prennent la pirogue et périssent en mer pour aller chercher un gagne-pain qu’ils peuvent obtenir ici », a déclaré présidente de la coopérative, Fatou GUÈYE. « Notre engagement est nourri par la volonté de créer de nouvelles opportunités pour la jeunesse », a-t-elle ajouté. Elle a souligné le potentiel inexploité de secteurs porteurs tels que l’agriculture, la pisciculture et l’artisanat, invitant les acteurs à investir les moyens nécessaires pour booster l’emploi.



Le vice-président, Cheikhouna GUÈYE, a réaffirmé la volonté de la coopérative de renforcer l’autonomisation des femmes. « Beaucoup de femmes ont été formées en couture et en agroalimentaire, mais peinent à exercer. Nous voulons les accompagner à travers un accompagnement technique et financier », a-t-il expliqué.



« Notre organisation a pour objectif de porter le développement de notre chère région Saint-Louis », a conclu Cheikhouna GUÈYE qui soutient que la mise en place de cette coopérative constitue un pas décisif vers un renouveau économique et social dans la zone nord.