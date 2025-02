Saint-Louis : Un officiel souligne le fort potentiel aquacole de la région

15/02/2025 06:55

La région de Saint-Louis dispose d’un fort potentiel aquacole en raison de ses conditions écho-géographiques très favorable au développement de cette activité, a souligné, vendredi, le directeur général de l’Agence nationale de l’aquaculture (ANA), Samba Kâ.

‘’Saint-Louis a un fort potentiel aquacole et dispose de conditions éco-géographqiues très favorables à son développement’’, a notamment déclaré M. Ka.



Il prenait part à un atelier de sensibilisation et de vulgarisation du code de l’aquaculture, entré en vigueur en avril 2022. La rencontre a été présidée par l’adjoint au préfet de Saint-Louis, Abdoukhadre Dieylani Ba.



Le directeur de l’ANA a rappelé à cet effet l’existence, dans la région, d’un réseau hydrographique dense avec des eaux saumâtres, marines et douces. Ces eaux sont toutes toutes favorables à l’aquaculture, sans compter l’existence d’un sol de qualité et des conditions climatiques et météorologiques bonnes pour l’aquaculture.



La pêche est très favorable dans la langue de Barbarie, dans la commune de Saint-Louis, et sur le fleuve Sénégal dont les populations riveraines ont manifesté un intérêt certain pour l’aquaculture.



Selon M. Ka, ‘’le fait d’être une zone à vocation agricole est aussi un atout, parce que l’aquaculture va avec la culture des intrants pour nourrir les poissons’’. La présence de cette forte activité agricole rend disponibles des intrants, comme la farine de poisson, la mélasse, et les tourteaux d’arachide, a-t-il dit.



Il y a également un important maillage des services d’encadrement au niveau local et une main-d’œuvre jeune et disponible dans toute cette zone de Saint-Louis à Matam.



‘’Ce n’est pas pour rien que l’antenne de l’ANA se trouve à Richard-Toll actuellement’’, argumente-t-il. Il relève la présence de beaucoup de projets et programmes déjà établis dans les départements.



Le code de l’aquaculture, entré en vigueur en avril 2022, laisse augurer de lendemains meilleurs pour ce secteur, car il donne des assurances aux promoteurs et autres investisseurs en leur donnant des garanties.



Le président de l’Association nationale des acteurs de la filière aquacole, Abdoulaye Faye, a exprimé à l’APS son optimisme quant aux initiatives prises par la nouvelle direction. Il espère le développement de ce secteur qui tarde encore à prendre de l’essor.



Quant à l’adjoint au sous-préfet, Abdoukhadre Dieylani Ba, il a souligné que tout l’encadrement nécessaire pour accompagner les acteurs de cette filière sera assuré.



L’atelier de sensibilisation et de vulgarisation du code de l’aquaculture s’inscrit dans le cadre du Projet de gestion des ressources naturelles du Sénégal (SENRM).



APS