4 mars à travers l'histoire du Sénégal : mémoire et héritage d'une Nation

04/03/2025 15:03

Chaque date est une empreinte laissée sur les pages de l’histoire. Le 4 mars, au fil des décennies, a été le témoin d’événements majeurs qui ont marqué le Sénégal, façonnant sa mémoire et son identité. Entre décisions politiques, personnalités influentes et moments de résistance, cette journée nous plonge dans les profondeurs d’un patrimoine riche et diversifié.