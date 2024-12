Touba et ses environs bientôt approvisionnés en eau potable grâce au projet Grand Transfert d’Eau (GTE)

29/12/2024 08:26

La ville de Touba et sa région vont bénéficier d’un approvisionnement en eau potable grâce au projet ambitieux de Grand Transfert d’Eau (GTE) du Lac de Guiers. L'annonce a été faite à travers un communiqué du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement. Le ministre Dr Cheikh Tidiane Dièye procédera à la signature du mandat d’exécution de ce projet crucial ce lundi 30 décembre 2024, à 11 heures, à Diamniadio.



Cet projet, une avancée majeure pour la région, vise non seulement à améliorer l’accès à l’eau potable pour les habitants de Touba et de ses environs, mais aussi à répondre aux préoccupations liées à la durabilité de la ressource en eau dans cette zone en pleine expansion.



Le GTE est donc attendu avec impatience par les populations locales, qui espèrent voir une amélioration significative de leur quotidien grâce à cet investissement stratégique.