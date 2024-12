Sénégal: la BAD a financé 135 projets d’un investissement de plus de 4,5 milliards de dollars depuis 1972

02/12/2024 06:56

La Banque africaine de développement (BAD) a financé, depuis sa création, un total de 135 projets et opérations au Sénégal, pour un investissement cumulé de plus de 4,5 milliards de dollars, a affirmé son Représentant à Dakar, Mohamed Chérif.



Le représentant de la BAD qui s’exprimait vendredi lors de la célébration du 60e anniversaire de l’institution financière, a indiqué que «depuis le début de la coopération [en 1972], environ 135 opérations ont été approuvées en faveur du Sénégal pour un montant cumulé de plus de 4,5 milliards de dollars, soit 2.544 milliards de francs CFA».



«Le portefeuille actuel de la Banque africaine de développement compte 38 projets d’une valeur de 2,6 milliards de dollars, soit près de 1470 milliards de francs CFA», a-t-il ajouté tout en mettant en avant le partenariat «riche et exemplaire» qui lie le Sénégal et la BAD.



«Le niveau des engagements de la Banque est une illustration des liens solides de partenariat qui ont été tissés avec le Sénégal au fil des années», a fait savoir le Représentant-résident de la BAD rappelant les projets d’investissements, notamment dans le domaine de l’agriculture pour arriver à la souveraineté alimentaire au Sénégal ou l’adaptation aux changements climatiques.



Par ailleurs, le Représentant-résidant au Sénégal de la BAD a fait part de l’ambition de la banque de contribuer à la construction d’une Afrique prospère inclusive et résiliente à l’horizon 2033 pour mieux répondre aux aspirations des populations.



La nouvelle stratégie décennale de 2024-2033 du groupe de la Banque africaine de développement adoptée en avril dernier a pour vision de contribuer à «la construction d’une Afrique prospère, d’une Afrique inclusive et d’une Afrique résiliente», a déclaré M. Chérif.



De son côté, le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a exprimé toute la gratitude du gouvernement pour le soutien continu de la Banque accordé au Sénégal, invitant l’institution financière à profiter de cet anniversaire pour jeter un regard rétrospectif sur ce parcours et se projeter vers l’avenir.



Par Le360 Afrique (avec MAP)