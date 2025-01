Reddition des comptes : rompre avec la toxicité politique sous le règne du J.J.J. Par Malick DIOP

21/01/2025 12:06

Le Sénégal, dans le préambule de sa Constitution, affirme son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789, tout en soulignant son attachement à la transparence dans la gestion des affaires publiques et au principe de bonne gouvernance. La reddition des comptes apparaît ainsi comme l’outil idéal pour concrétiser ces engagements et passer des principes aux actes.