Projet de loi de finances 2025 : 72,53 milliards de FCFA attendus de l’exploitation du pétrole et du gaz

17/12/2024 14:34

Dans le projet de loi de finances initiale (PLFI) 2025, il est prévu une augmentation significative de la production d’hydrocarbures. La production pétrolière devrait atteindre 30 millions de barils en 2025, contre 15 millions de barils en 2024. Par ailleurs, la production de gaz naturel liquéfié (GNL) débutera en 2025, avec une estimation de 1,2 million de tonnes.



Selon les projections du PLFI 2025, les estimations des recettes provenant de l’exploitation des ressources d’hydrocarbures, basées sur les hypothèses de prix des perspectives économiques mondiales publiées par les services du Fonds monétaire international (FMI) en octobre 2024, s’élèvent à :49,65 milliards de FCFA en 2024, 72,53 milliards de FCFA en 2025, 87,87 milliards de FCFA en 2026, 155,20 milliards de FCFA en 2027.



Pour 2025, les recettes fiscales et non fiscales issues de l’exploitation des hydrocarbures sont estimées à 72,53 milliards de FCFA, réparti, conformément à la loi portant sur les hydrocarbures.



50,85 milliards de FCFA seront affectés au budget général. Les 21,68 milliards de FCFA seront versés au niveau des Comptes spéciaux du trésor qui seront partagés : 7,25 milliards de FCFA pour le Fonds intergénérationnel et 14,43 milliards de FCFA pour le Fonds de stabilisation.



PRESSAFRIK