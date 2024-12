Gaz de Saint-Louis : Démarrage imminent de la production

05/12/2024 07:28

Au champ gazier Grand Tortue Aymeyim (Gta), se trouvant à la frontière sénégalo - mauritanienne, le début de l’étape de la production semble imminent.



Le Sénégal est déjà producteur de pétrole. À présent, c’est le projet gazier qui s’apprête à passer à l’étape de la production. En effet, selon la compagnie pétrolière British Petroleum (Bp), «tous les éléments clés du développement de Grand tortue Ahmeyim (Gta) sont désormais en place sur le champ et l’accent est mis sur le démarrage en toute sécurité du projet.»



En effet, la compagnie gazière qui détient la majorité des actions sur le projet, indique que le navire de gaz naturel liquéfié flottant Flng a récemment commencé à recevoir des hydrocarbures dans le cadre de la prochaine phase de test.



Mais, précise-t-elle que cela a été réalisé grâce au transporteur de Gnl British Sponsor, qui a été amené sur la plate-forme Gta avec une cargaison de Gaz naturel liquéfié, pour fournir une source de gaz pour les tests d’équipement et la mise en service précoce, avant que le gaz ne soit disponible à partir des propres puits du projet.



Pour le volet sous-marin, toutes les structures majeures qui composent le système sous-marin ont maintenant été installées avec succès, informe Bp dans sa gazette de novembre. Les deux pipelines reliant les puits au navire de production, de stockage et de déchargement flottant (Fpso) «ont été préparés, prêts pour le démarrage», ajoute la compagnie.



À présent, assure-t-elle que le travail progresse bien. L’équipe finalise et teste les conditions de démarrage et d’introduction du gaz depuis les puits, dit-elle.