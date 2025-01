Émission Al Bayaan du jeudi 09 janvier 2024 - Thème : l'infinie miséricorde divine

09/01/2025 20:45

Dans cette émission, Serigne Mohsine DIOP nous parle de la miséricorde divine infinie réservée à ceux qui se repentent sincèrement de leurs péchés.. Car, Allah est toujours prêt à accueillir nos regrets avec un pardon plus grand. Il s’appuie sur des versets du Coran et des enseignements de la Sunnah pour montrer que la rédemption est toujours possible en dépit de l’ampleur de la fautes. Il explique que pour en profiter, il faut en pratique cette réforme de soi, en suivant les préceptes divins et en évitant les passions déviantes. Un appel à l'espoir et à la transformation. Regardez !