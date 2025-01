​Saint-Louis : l’assèchement des trois marigots gangrène l’économie de la zone de Salguir

26/01/2025 00:09

Les trois marigots, vitaux pour l'équilibre écologique et économique local de la zone de Salguir DIAGNE, sont en proie à l’assèchement. La prolifération du typha, associée aux conséquences des changements climatiques, compromet l’hydraulicité de ces cours d’eau, entraînant des répercussions désastreuses sur la pêche et les activités agricoles.



« Les changements climatiques combinés aux endiguements successifs à la construction du barrage de Diama ont provoqué un bouleversement de la circulation naturelle de l’eau », a expliqué le professeur Al Diouma SY.



« Ces modifications perturbent non seulement l'écosystème aquatique, mais affectent également les communautés qui dépendent de ces ressources pour leur subsistance », a ajouté le Géomorphe.



« Avec la hausse des températures, les sels qui étaient dans le sol ont tendance à remonter en surface. Ces éléments tuent les végétaux naturels et cultivés, diminuent les rendements et perturbent la situation socioéconomique des populations », a-t-il laissé entendre.



La détérioration des conditions de vie des habitants de la zone de Salguir DIAGNE, Goback NGOM et Thilla BOYE est corroborée par les témoignages poignants de Dame DIAME, membre de l'association intervillageoise des trois marigots.



Face à cette problématique, l'African Journalist Forum a mobilisé des journalistes pour explorer les impacts de ces changements écologiques.



« Nous étions récemment dans la zone côtière sur la Langue de Barbarie et dans le Gandiolais. Aujourd’hui, nous voulons examiner une autre facette des changements climatiques », a déclaré René Massiga FAYE, président de l’organisation.



« Cette initiative vise à sensibiliser les autorités sur l’urgence de la situation et à encourager les actions nécessaires pour préserver ces écosystèmes menacés », a poursuivi M. FAYE.