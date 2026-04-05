e-Sénégal 2026 : tout ce que vous pouvez faire en ligne depuis chez vous (guide complet)

05/04/2026

🔄 Mise à jour avril 2026 : La plateforme e-Sénégal (e-senegal.sn) poursuit son déploiement à grande vitesse. Le site vient de franchir la barre des 95 000 inscrits selon les derniers chiffres officiels. De nouveaux services administratifs sont désormais disponibles en ligne, évitant aux citoyens de longues files d'attente. NDARINFO fait le point sur tout ce que vous pouvez faire depuis chez vous en 2026.



Le portail e-senegal.sn est désormais opérationnel. Pensé comme un guichet unique des services administratifs, il permet d’accéder à un large éventail de démarches en ligne, de centraliser l’information administrative et de suivre ses procédures de manière transparente.



Ce lancement s’inscrit dans la dynamique de modernisation de l’État, visant à améliorer l’accessibilité des services publics, renforcer l’efficacité administrative et simplifier l’expérience usager.



Avec e-Sénégal, l’administration devient plus proche, plus rapide et plus lisible, marquant une étape concrète vers un service public digital au service des citoyens et de la performance de l’État.



📌 Note de la rédaction — avril 2026 : Cet article sur e-Sénégal reste l'un des plus consultés sur ndarinfo.com. Depuis sa publication, la plateforme a considérablement évolué avec l'ajout de nouveaux services. Le gouvernement vise 500 000 inscrits d'ici fin 2026. Suivez NDARINFO pour toutes les mises à jour sur la digitalisation des services publics au Sénégal.



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