Zone nord : Lancement des travaux pour améliorer l’accès à l’eau potable

02/02/2025 14:45

Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, procédera, les 6 et 7 février 2025, au lancement des travaux de construction d’infrastructures hydrauliques dans la région de Saint-Louis, information donnée par la Sones. Cette initiative vise à renforcer l’approvisionnement en eau potable dans plusieurs localités du Nord du Sénégal, où la demande est croissante.



La tournée ministérielle débutera le 6 février à Mpal, cité religieuse où sera posée la première pierre d’un château d’eau destiné à améliorer la desserte en eau des habitants.



Dans l’après-midi, le ministre se rendra à Saint-Louis, où il lancera la construction de deux châteaux d’eau sur l’île, une zone confrontée à des défis majeurs en matière d’approvisionnement en eau potable.



Le 7 février, à Richard-Toll, Dr Cheikh Tidiane Dièye donnera le coup d’envoi des travaux d’une station de traitement de l’eau du fleuve Sénégal, ainsi que de la construction d’un château d’eau et du renforcement du réseau de distribution. Ces infrastructures joueront un rôle clé dans l’amélioration de la qualité et de la disponibilité de l’eau potable pour les populations locales.



LE SOLEIL