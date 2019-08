Zone Nord N°2 : le Colonel Mbaye CISSÉ passe le témoin au Colonel Amadou Moussa NDIR (vidéo)

Fin de mission pour le Colonel Mbaye CISSÉ, installé à la tête du commandement de la zone nord n°2 en décembre 2016. De vibrants hommages lui ont été rendus à l’occasion d’une cérémonie de départ organisée à son honneur. Populations, membres des forces de défense et de sécurité et représentants de l’administration territoriale ont magnifié l’efficacité de l’homme, sa disponibilité, sa rigueur, et son humanisme. Ensemble, ils ont prié pour une suite brillante à sa carrière. La Zone numéro 2 passe maintenant sous la supervision du Colonel Amadou Moussa NDIR …