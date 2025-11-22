Ziguinchor : le ministre Déthie Fall en mission de suivi des chantiers routiers et universitaires

Le ministre des Infrastructures, Déthie Fall, a effectué samedi une visite à Ziguinchor, dans le cadre d’une mission de suivi des projets routiers, universitaires et urbains inscrits au Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA).





Accompagné de ses collaborateurs, du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, ainsi que des équipes d’Ageroute, de Promovilles et de la Direction des infrastructures universitaires (DIU), M. Fall a parcouru plusieurs chantiers dans la région sud.





« Nous sommes venus constater l’état d’avancement des travaux, évaluer les besoins et renforcer la coordination des acteurs », a déclaré le ministre à l’issue d’une visite de terrain sur l’axe Cap-Skirring–Ziguinchor.





À Oussouye, la délégation ministérielle a visité un programme intégré de voirie urbaine, comprenant 4,5 km de routes, dix salles de classe et divers aménagements. Ce projet, financé à hauteur de 4,869 milliards de francs CFA, vise à moderniser la commune et améliorer le cadre de vie des populations locales.





À Ziguinchor, M. Fall a inspecté les chantiers de l’Université Assane-Seck, notamment les amphithéâtres, salles de cours et restaurants en construction sous la maîtrise d’ouvrage de la DIU.





Le ministre a également effectué une visite technique sur l’axe routier Sénoba–Ziguinchor–Mpack. Il a précisé que les travaux de cette infrastructure stratégique pour le désenclavement de la Casamance sont « exécutés à plus de 90 % ». Le projet représente un investissement de plus de 115 milliards de francs CFA.





Concernant les doléances des collectivités locales, notamment à Nyassia, M. Fall a indiqué qu’elles « seront examinées avec le ministère des Finances en vue de leur intégration dans un échéancier de court, moyen et long termes ». Il a rappelé avoir déjà saisi la commission parlementaire compétente à ce sujet.





Le ministre a salué « la rigueur et l’engagement » de son collègue de l’Hydraulique et de l’Assainissement, avec qui il dit travailler « en parfaite synergie », conformément aux directives du président de la République et du Premier ministre.





Le ministre regagnera Dakar par la route, via Bignona, Bounkiling, Sédhiou et Kaolack, afin de vérifier l’état des infrastructures sur l’ensemble du corridor sud.



Avec APS



