Zahra iyane Thiam crache ses vérités : «C'est une violation flagrante»

06/02/2024 07:49

Ces derniers jours, les opinions semblaient aller à contre-courant des menées se son responsable de parti. Zahra Iyane Thiam vient de le confirmer. Elle s’est insurgée contre l'adoption de la proposition de loi sur le report de la présidentielle.



La proposition de loi sur le report de la présidentielle a finalement été votée ce lundi, par les députés appartenant à la mouvance présidentielle et ceux du parti démocratique sénégalais (Pds). Zahra Iyane Thiam, qui n’avait pas caché son opposition au report de la présidentielle, a regretté adoption du texte ce lundi.



« Donc le mandat de 2012 pouvait être réduit juste par la voix parlementaire! Tout ça pour ça! J'estime que l'acte posé ce jour est une violation flagrante de notre charte fondamentale. Quel gâchis», a plaqué la responsable du parti présidentielle, ex ministre de la microfinance et actuelle Directrice générale de l’Asepex.



IGFM