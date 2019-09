ZÉRO DÉCHET : Saint-Louis adhère (vidéo)

Le programme « Zéro déchet », mis en œuvre dans le cadre du Projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation aux changements climatiques (PROGEP) a été lancé, dimanche, à Saint-Louis en marge d’une randonnée verte. Le collectif des conseils de quartiers s’est fortement mobilisé, à cette occasion, pour accompagner la dynamique citoyenne.



À l’instar des autres communes de département, NDAR décrète la lutte contre les dépotoirs sauvages et la détérioration du cadre de vie.



La capitale du Nord rejoint ainsi la dynamique d’intercommunalité et de propreté prônée cette déclinaison du Projet d’investissement communautaire (PIC/ Salubrité) financé par la Banque Mondiale, pour un coût global de 500 millions FCFA. L’initiative, faut-il le rappeler, préconise une jonction des forces communales pour enrayer l’insalubrité des entités territoriales du département.



Mansour FAYE, l’édile de Saint-Louis a magnifié la pertinence de ce programme en invitant les populations à s’impliquer pleinement pour sa réussite. Devant Mandaw GUÈYE, le coordonnateur du PROGEP, il a magnifié le travail de l’Agence Régionale de Développement dans l’accompagnement des communes et conseils départementaux de la région.



Le maire a appelé à « une prise de conscience » des habitants de la ville, à « une appropriation et une consolidation » des efforts consentis par l’État dans sa nouvelle croisade contre la prolifération des déchets.



>>> Suivez les réactions ...