Youssou NDOUR quitte BBY et démissionne de son poste de ministre conseiller

07/09/2023 14:51

Le paysage politique sénégalais connaît des bouleversements majeurs à l’approche de l’élection présidentielle. Le leader de « Fekke Ma ci boole », Youssou NDOUR, a pris tout le monde de court en annonçant sa démission de son poste de ministre conseiller et de la coalition Benno Bokkou Yakkar (BBY).



La nouvelle a été rapportée par le journal les Echos et confirmée par le site Walf-groupe.com. Dans sa lettre de démission adressée au chef de l’État, Youssou NDOUR évoque son désir de se consacrer pleinement à son mouvement qu’il avait mis en attente.



Après 12 ans de compagnonnage avec BBY, le patron du Groupe Futurs Médias (GFM) semble vouloir emprunter un nouveau chemin politique. Son départ de la coalition gouvernante alimente les spéculations sur une possible candidature à la présidentielle de 2024.



Il est encore trop tôt pour confirmer une telle hypothèse, mais une chose est sûre : le paysage politique sénégalais pourrait connaître de nouveaux rebondissements dans les mois à venir.