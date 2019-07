Yeumbeul : Gorgui Sy Dieng équipe la maternité

Dans la continuité du parrainage du bébé de l’année 2019, Gorgui Dieng Fondation a, conformément à ses engagements, doté la maternité El Hadji Galo Dia de Yeumbeul en équipements médicaux.





Le Don



L’offre du basketteur composé « de tables d’accouchement et de massage, tables d’examen, tables de bureau, de lits, de plateaux et bien d’autres matériels, va améliorer la bonne marche de la maternité », s’est félicité le représentant du maire de la commune, Pape Ndiaye.



Le médecin-chef



« C’est heureux que le parrain puisse s’engager dans cette stratégie de lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Nous ne pouvons que nous en réjouir », a déclaré le médecin-chef du district sanitaire de Yeumbeul, Dr Pape Samba Dièye.



La fondation



Ce don entre dans le cadre du Programme de santé mère-enfants initié par la Fondation du basketteur. Ainsi, Gorgui Sy Dieng et ses partenaires venus des Etats-Unis d’Amérique ont constaté l’effectivité de l’installation du matériel octroyé à la maternité El Hadji Galo Dia de Yeumbeul.