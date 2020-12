Yankhoba Diattara clashe Ousmane Sonko : "J’ai vu des hommes politiques se glorifier d’avoir été licenciés ..."

Le ministre de l’Economie numérique a transformé l’hémicycle en tribune politique pour justifier le ralliement de son mentor à la mouvance présidentielle. Mieux, il estime que ses détracteurs devraient se réjouir de ces retrouvailles avant de les inviter à rejoindre le Président Sall et à soutenir son action. Yankhoba Diattara s’en est aussi pris gratuitement à Ousmane Sonko qu’il accuse, sans le citer, d’être entré en politique en se glorifiant d’avoir été licencié.