Yandé Codou Sène, Digne Ambassadrice de la Culture Sérère

Grande ambassadrice de la culture sérère, Yandé Codou Sène s’offrira à la postérité en exemple et modèle. Outre la communauté sérère qui l’a vu naître et grandir, la diva sérère sera adoptée par tout un peuple qui l’adulera à la hauteur de ses talents. Griotte personnelle du président Senghor, on aurait pu comprendre que la tâche soit difficile : chanter un poète. Mais Yandé Codou s’en donnera de façon singulière. Son vécu et sa vie ont été suffisamment fournis pour que son nom soit écrit au panthéon de l’histoire notamment au chapitre de l’art et de la culture.