Yakham Mbaye: » Ousmane Sonko est prêt à tout pour parvenir à ses fins «

Ousmane Sonko peut s’acharner contre les Institutions de la République, en dénigrant injustement leurs représentants, mais, ces derniers valent mieux que lui, estime Yakham Mbaye, Directeur général du «Soleil», après le face-à-face télévisée entre Ousmane Sonko et le journaliste Pape Alé Niang sur la Sen Tv.