Yahya Jammeh averti de ne pas retourner en Gambie

La Gambie a averti son leader évincé Yahya Jammeh de ne pas tenter de rentrer chez lui après son exil en Guinée équatoriale.La sécurité de M. Jammeh ne pourrait pas être garantie s'il revenait sans autorisation, a déclaré un porte-parole du gouvernement à la BBC.