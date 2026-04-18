WrestleMania 42 : Tout savoir sur la carte, les horaires et les chocs des nuits 1 et 2

18/04/2026

Le monde du catch a les yeux rivés sur le Lincoln Financial Field de Philadelphie pour WrestleMania 42, l'événement phare de la WWE qui se déroule ces samedi 18 et dimanche 19 avril 2026. Cette édition s'annonce historique avec une carte répartie sur deux nuits, mêlant légendes du ring et nouvelles superstars.



Les horaires sont fixés pour une diffusion en direct dès minuit (heure de Dakar) pour les fans sénégalais, permettant de suivre les chocs pour les titres mondiaux et les rivalités les plus intenses de l'année.





Au-delà de l'aspect sportif, WrestleMania 42 est une véritable machine économique avec de nombreux bons plans et codes promo lancés sur les produits dérivés officiels. Les amateurs de la discipline peuvent profiter de réductions significatives sur les maillots, figurines et accessoires via les boutiques partenaires.





L'événement attire une audience mondiale record, confirmant le statut de WrestleMania comme le "Super Bowl" du divertissement sportif, suivi de près par la communauté grandissante des fans de catch au Sénégal.





MS/NDARINFO

