Weekend de Graduation de l’ISM Zone Nord : Carlou D promet de ... ( vidéo)

Les Instituts Supérieurs de Management de LOUGA et de Saint-Louis célèbrent leurs diplômés, ce weekend à travers des communions festives, note un communiqué de la Direction Communication de cette école reçu à NdarInfo.



Cette année, la scientifique sénégalaise spécialiste en intelligence artificielle a été choisie comme marraine de la promotion. Une manière d’inviter les sortants à s’inscrire sur le sillage de l’excellence et du professionnalisme.



En plus de récipiendaire de la licence en gestion et droit des affaires, les Masters of Business Administration (MBA) seront également honorés. L’artiste Carlou D qui sera de la partie, annonce les couleurs dans cette vidéo ....