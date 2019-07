Waly SECK traduit imam KANTÉ en justice

Les propos de l’imam Kanté à l’encontre de Waly Seck n’ont vraiment pas plu au jeune chanteur qui, lors du dernier match du Sénégal avait porté un tee-shirt à l’effigie du drapeau de la communauté homosexuel pour animer un concert. Selon les Echos, l’artiste qui est loin de passer l’éponge dans cette affaire qui, selon lui, porte atteinte à son image et à sa réputation, compte saisir la justice. En clair, Wally Seck va traduire en justice le chef religieux. D’après le journal, le chanteur va servir une citation directe à Imam Kanté, via son avocat.

Pour rappel Imam Kanté avait fait une sortie dénonçant le comportement du fils de Thione. Il l’accusait d’être un acteur de la propagande de la communauté LGBT, un levier de la morale et de la déviance qui prépare toujours son « ma ngi djegelu (je m’excuse). »