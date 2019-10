WADE au palais : Karim au cœur des pourparlers ...

L'ex-chef de l'État, Me Abdoulaye Wade, sera reçu en audience par le président de la République, Macky Sall, ce samedi 12 octobre au palais, informe une source de l'entourage du patron du Parti démocratique sénégalais (Pds).



La même source renseigne que les deux personnalités vont discuter "essentiellement" de l'actualité politique nationale.



"Il sera surtout question de l'affaire Karim Wade toujours en exil forcé au Qatar", détaille notre interlocuteur.



Qui ajoute dans la foulée : "Les brouilles entre les deux hommes relèvent du passé. Maintenant, comme l'avait suggéré le khalife Serigne Mountakha Mbacké, Abdoulaye Wade et Macky Sall ont décidé de travailler de concert pour l'intérêt exclusif du pays".



Quid du cas Ousmane Sonko, qui serait sur le point d'être liquidé politiquement notamment dans l'affaire des 94 milliards ?



Notre source n'exclut pas l'intervention de l'ancien président de la République.



Il dit: "Le Président Wade va bien sûr aborder cette question. Et naturellement, en tant que père de la démocratie sénégalaise, il jouera les bons offices pour que les relations entre Macky Sall et ses opposants soient huilées", précise ce proche du pape du Sopi.

