Vues de la ville de Gaza dimanche 26 novembre

26/11/2023 13:50

Le bilan des bombardements israéliens dans la bande de Gaza a fait près de 15 000 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre, dont 6 150 enfants et 4 000 femmes, selon le ministère de la Santé du Hamas. Depuis cette date, plus de 1 200 Israéliens ont été tués. Après les 24 libérations de vendredi et les 17 libérations de samedi, il reste 198 personnes retenues par le Hamas.