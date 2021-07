Voyage clandestin : Un passeur cueilli à son domicile à Ndiawsir

25/07/2021 16:27

Les éléments de la Brigade Territoriale de la Gendarmerie de Saint-Louis ont mis la main dans la soirée d'hier, vendredi 23 Juillet, sur le passeur principal de la pirogue qui a été saisie récemment avec à son bord plusieurs bidons de 60 litres d'eau et d'essence, des vivres et sacs de voyages. Il s'agit en effet d'un dénommé P.D. habitant le village de Ndiawsir dans la commune de Gandon et qui se trouve être l'organisateur principal de ces voyages clandestins vers l'Europe.

Selon les gendarmes, le mis en cause s'apprêtait à voyager en direction de la Mauritanie lorsqu'il a été arrêté au niveau de son domicile. Une enquête est en cours pour tenter de mettre la main sur tous les membres de ce réseau d'organisateurs de voyages clandestins vers l'Europe via la mer. Pour rappel, la pirogue a été retrouvée bâchée dans un village du Gandiolé.



À cet effet, le commandement de la Gendarmerie de Saint-Louis avait saisi l'occasion pour inviter les populations à plus collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour mettre définitivement un terme à ces phénomènes très récurrents dans la capitale du Nord.



Yves TENDENG

Sudonline