Vols répétés de lampes : des vigiles bientôt déployés dans les jardins publics de Saint-Louis

Le jardin public Ousmane Masseck Ndiaye, conçu comme un espace de détente pour les populations, fait face à une recrudescence d’actes de vandalisme, marqués par le vol répété de lampes durant la nuit.



Cette situation plonge le site dans l’obscurité et suscite des inquiétudes chez les usagers. Certaines mères de famille, notamment, se disent contraintes de limiter leurs activités à cause du manque de sécurité.



Interpellée, la division de l’espace vert de la commune de Saint-Louis assure avoir pris la mesure du problème. Son chef annonce la mise en place prochaine d’un dispositif de vigiles pour sécuriser l’espace, en attendant la réinstallation des lampadaires dérobés.

