Vol et brouillage du signal de la 2Stv : Ndiaga Ndour de la TFM arrêté

07/07/2021 20:35

Ndiaga Ndour vient d’être arrêté par la Brigade des Recherches selon des informations parvenues à Seneweb. Ce, suite à une plainte déposée par El Hadj Ndiaye, patron de la 2Stv, qui accuse la Tfm de vol de fréquences pendant que son média les achète à Eutelsat depuis 2017.



Des informations qui ont été bien consignées dans un rapport explicite et exhaustif d’EutelSat déposé au niveau de la gendarmerie. L’ensemble des preuves de “fraudes et piratages” des fréquences de la 2Stv depuis 2018 y figurent.



Parmi elles, les transmissions en direct de l’inauguration de l’autoroute Ila Touba, le concert de l’artiste-chanteuse Titi, le direct du récital de Coran avec Senico, le brouillage du Gamou de Shérif Mamina Aïdara et de Tafsir Abdourahmane Gaye, le jour même de la Korité, événement qui a été piraté et bloqué pendant une quinzaine de minutes.



Avec SENEWEB