Vol et Course-poursuite à Saint-Louis : Un homme arrêté après le vol d’une ambulance

Le Commissariat central de Saint-Louis a procédé, dimanche 24 août, à l’arrestation d’un individu après une course-poursuite mouvementée consécutive au vol d’un véhicule de l’État.



Selon les informations de la police, l’alerte a été donnée par un citoyen qui avait constaté le vol d’une ambulance du Service d’Assistance Médicale d’Urgences (SAMU), en direction de l’Université Gaston Berger (UGB). Rapidement mobilisés, les agents de police ont localisé le véhicule à un carrefour et tenté de l’intercepter.



Le conducteur a d’abord simulé l’arrêt avant de foncer sur les policiers. L’un des agents a tenté de neutraliser le suspect en ouvrant la portière pour saisir le volant, mais a été contraint de lâcher prise face à la violence de la manœuvre.



La course s’est achevée brutalement lorsque l’ambulance a percuté un mur, permettant l’interpellation du mis en cause. Placé en garde à vue, l’homme a reconnu les faits. Il a expliqué qu’il avait quitté Kanel pour Joal, mais que son chauffeur l’avait abandonné à la gare routière de Saint-Louis. Égaré et sans ressources, il aurait profité du véhicule laissé en marche pour tenter de regagner son domicile.



Le prévenu est poursuivi pour vol de véhicule de l’État, destruction de biens publics, refus d’obtempérer et mise en danger de la vie d’autrui. L’enquête se poursuit afin d’éclaircir les circonstances de cette affaire.

