Vol à Nord-Foire : Le cambrioleur de la Korité et ses complices tombent à Grand-Yoff

07/04/2026

Le Commissariat d’Arrondissement des Parcelles Assainies a démantelé un réseau de malfaiteurs spécialisé dans le vol et le recel. L'opération a conduit au déferrement de trois individus et à la saisie d'un pistolet automatique de marque Taurus, dérobé lors d'un cambriolage à Nord-Foire.





Les faits remontent au 20 mars 2026, le jour de la Korité, lorsqu'un individu s'est introduit au domicile d'un commerçant pour dérober un sac contenant 225 000 FCFA, une arme à feu avec ses munitions, une autorisation de port d'arme, ainsi que des objets de luxe. Grâce à l'exploitation des images de vidéosurveillance diffusées sur les réseaux sociaux, le suspect principal a été localisé et interpellé à Grand-Yoff le 29 mars 2026.





L'interrogatoire a permis de remonter jusqu'à deux complices basés à Grand-Yoff, dont l'un détenait l'arme garnie de quatre munitions. Bien que ces derniers aient plaidé un simple "dépôt" d'objets, ils ont été appréhendés aux côtés de l'auteur principal pour association de malfaiteurs et recel. L'arme a été placée sous scellés pour la suite de la procédure judiciaire.





MS/NDARINFO



