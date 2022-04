Voici le premier panneau solaire qui peut produire de l'électricité la nuit

08/04/2022 11:40

Des chercheurs ont réussi à modifier des panneaux solaires pour générer de l'électricité la nuit. Bien que la production soit plus faible, elle permettrait à des sites isolés d'utiliser des équipements basse consommation sans dépendre de batteries.