Voici comment les pilotes de drones ukrainiens sur quads ont arrêté un énorme convoi russe: “Nous sommes comme des abeilles”

30/03/2022 00:49

Ils se déplacent la nuit sur des quads et frappent sans pitié: les attaques de l’unité de drones ukrainienne “Aerorozvidka” font vivre un véritable calvaire à l’armée russe. Avec leur offensive ciblée, ils ont immobilisé le convoi russe de plusieurs kilomètres de long qui se dirigeait vers Kiev. “Aerorozvidka” est devenu un élément essentiel de la résistance ukrainienne.