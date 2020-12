Visite en Mauritanie du Chef d’Etat Major Général des Armées (CEMGA) du Sénégal

Le Chef d’Etat Major Général des Armées (CEMGA) du Sénégal, le général de division aérienne Birame Diop, accompagné d’une forte délégation, effectue actuellement une visite en Mauritanie.



Dans le cadre de cette mission, le Chef d’Etat Major Général des Armées (CEMGA) de Mauritanie, le général de division, Mohamed ould Meguett et son homologue sénégalais, ont tenu une réunion jeudi



Au menu, « l’examen des relations bilatérales dans les domaines militaire et sécuritaire, notamment les aspects de coordination », rapporte l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI), un organe du gouvernement. Côté mauritanien, cette rencontre s’est déroulée en présence du Chef d’Etat Major de la Marine Nationale (CEMN), des chefs des 2é et 3 bureaux à l’état major et de nombreux officiers en service au sein de cette institution militaire.



La Mauritanie et le Sénégal partagent 700 kilomètres d’une frontière naturelle matérialisée par un fleuve.



Le Sahel, et plus généralement l’Afrique de l’Ouest, sont la cible d’activistes de groupuscules radicaux terroristes et diverses formes du crime transfrontalier, exigeant la mutualisation des efforts de lutte par le partage du renseignement, et l’organisation épisodique de patrouilles communes.



CRIDEM