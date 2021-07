Visite de la mine de zircon de Diogo

10/07/2021 07:58

Au Sénégal, le ministre des Mines a annoncé le 8 juin un « toilettage » de la législation encadrant l’exploitation des ressources minières, pour permettre à l’État d’en tirer davantage profit. Annonce faite après une visite du site minier de Diogo, entre Dakar et Saint-Louis. La société Grande Côte Opérations, contrôlée à 90 % par le groupe français Eramet et à 10% par l’État du Sénégal, y exploite des sables minéralisés depuis 2014, essentiellement de l’ilménite et du zircon. Accusée d’« opacité » par des responsables de la société civile, dans un secteur sensible et très fermé, GCO a exceptionnellement ouvert ses portes à la presse. Comment fonctionne le site ? À quoi servent ces sables minéralisés, où sont-ils vendus ?