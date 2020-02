Visite de Mike Pompeo : conclusion concrète le financement de l’autoroute Dakar-Saint-Louis

Les quotidiens reçus lundi à l’APS mettent l’accent, entre autres, sur les retombées de la visite du Secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo au Sénégal.



Enquête ouvre sur le séjour du Secrétaire d’Etat américain et titre : ‘’investissements privés au Sénégal, le retour en force des Américains’’.



‘’Le Secrétaire d’Etat américain (…) s’est entretenu, hier, avec les acteurs du secteur privé sénégalais en présence du ministre sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération (…). Une rencontre qui vise à promouvoir un partenariat économique et commercial entre les Etats-Unis et le Sénégal, basé notamment sur des investissements privés américains au Sénégal’’, écrit Enquête.



Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, est arrivé ce samedi à Dakar, première étape d’une tournée africaine devant le mener en Angola et en Ethiopie.



Des entreprises américaines ont signé dimanche à Dakar avec des structures publiques sénégalaises cinq mémorandums d’entente portant sur le développement, le financement et l’exécution de projets dans les secteurs de l’énergie, de la santé et des infrastructures. Les conventions ont notamment été signées en présence du secrétaire d’Etat américain, Michael Pompeo et du ministre sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott.



‘’Le Sénégal, selon Mike Pompeo, +c’est un havre de démocratie+’’, affiche à sa Une Le Soleil qui revient sur la signature des 5 mémorandums d’entente et les assurances du Secrétaire d’Etat ‘’dans le soutien à la lutte contre le terrorisme’’.



‘’Coopération Dakar-Washington, 2 Etats-Unis’’, selon Le Quotidien. ‘’Pour contrer le terrorisme en Afrique, les Etats-Unis comptent beaucoup s’impliquer aux côtés du Sénégal, des autres pays du continent ainsi que de la France (…)’’, écrit le journal.



‘’La visite du secrétaire d’Etat américain aura pour conclusion concrète le financement de l’autoroute Dakar-Saint-Louis. 5 protocoles d’accord ont été signés en marge de cette visite dans différents domaines. Le Sénégal souhaite que les USA créent des entreprises qui pourront approvisionner le marché local et international de leurs produits’’, ajoute Le Quotidien.



Selon le journal L’As, ‘’le ministre des Affaires étrangères s’est réjoui de la confiance renouvelée des autorités américaines qui ont mis à la disposition du Sénégal un second compact pour un montant de 550 milliards de francs Cfa’’.



Libération se fait écho de ces propos du responsable américain qui a déclaré : ‘’Le Sénégal est un havre de paix et de sécurité en Afrique’’.



L’As revient sur la cérémonie de pose de première pierre de la maison des transporteurs, samedi, à Diamniadio, et note qu’à cette occasion, ‘’Macky Sall descend en flammes ses détracteurs’’.



‘’La cérémonie (…) a servi de prétexte au président Macky Sall pour tirer à boulets rouges sur ses détracteurs dont l’unique occupation est de critiquer sa communication, voire de déformer ses propos (…)’’, écrit la publication.



Source A s’intéresse aux suites judiciaires de la mort d’Amadou Lamine Koita, un jeune conducteur de moto-taxi et indique que le procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Fatick (centre) qui ‘’n’est pas visiblement convaincu’’ par l’autopsie ‘’ouvre une information judicaire’’.



Le procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Fatick (centre), Abdou Aziz Danfakha, a promis samedi une suite judiciaire plus appropriée à l’affaire relative au décès d’Amadou Lamine Koita, un jeune conducteur de moto-taxi.



’’Pour une meilleure manifestation de la vérité, une suite judiciaire plus appropriée sera réservée à cette affaire, notamment l’ouverture d’une information judicaire’’, a déclaré M. Danfakha au cours d’un point de presse.



