Violences en Afrique du Sud: le bilan passe à 337 morts

23/07/2021 12:57

Les violences qui ont secoué l’Afrique du Sud mi-juillet ont fait un total de 337 morts, a annoncé le gouvernement jeudi, soit 61 morts supplémentaires par rapport au bilan annoncé la veille.



« La police sud-africaine a révisé le nombre total de décès » dans la région de Johannesburg à 79 et dans la province du Kwazulu-Natal (KZN, Est) à 258 dans le cadre de ces violences, a annoncé la ministre Khumbudzo Ntshavheni, attribuant une partie de cette hausse à des « blessés ayant succombé à leurs blessures« .



Des corps sont aussi retrouvés ici ou là dans des bâtiments, hangars ou sites industriels qui ont flambé autour du port de Durban et dont le déblaiement commence tout juste.



Dans la banlieue industrielle de Pinetown, un policier confiait cette semaine à l’AFP que plusieurs corps de pillards avaient été récemment retrouvés, piégés dans les incendies ou écrasés par la chute de stocks.



Les violences, pillages et incendies criminels, ont éclaté le 9 juillet au Kwazulu-Natal, au lendemain de l’incarcération de l’ancien président Jacob Zuma pour outrage à la justice, avant de s’étendre à Johannesburg.



M. Zuma, 79 ans, avait été condamné fin juin pour avoir obstinément refusé de témoigner devant une commission qui enquête sur la corruption d’Etat sous sa présidence (2009-2018).



Les soutiens de M. Zuma sont accusés d’avoir fomenté le chaos qui a duré une bonne semaine, qualifié par le président Cyril Ramaphosa de tentative orchestrée de déstabiliser le pays.



VoaAfrique