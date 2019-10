Vidéo-Macky à l'opposition : "Ces temps-ci, je ne veux pas être agressif"

Le Chef de l’Etat, Macky Sall a profité de la clôture du Séminaire e deux jours tenu, ce Week end, par la Majorité présidentielle sur le thème «Communication politique de la Majorité présidentielle : défis enjeux et perspectives» pour lancer une grosse pièrre dans le jardin de l’opposition. Il a dit qu’il ne veut plus être agressif face à une certaine opposition, qui, dit-il, passe son temps à dénaturer la réalité.





«Ces temps-ci je ne veux plus être agressif, je ne veux pas être combatif non plus. Mais si je voulais l’être, j’allais dire face à une certaine opposition qui passe son temps à dénaturer la réalité, à créer de fausses nouvelles, à fabriquer des fake news. Tant qu’il y aura du faux, il faut qu’on soit suffisamment armé et motivé pour démentir le faux au quotidien», a-t-il déclaré.