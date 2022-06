[Vidéo] Amath Suzanne Camara appelle à "tuer Ousmane Sonko"

08/06/2022 23:33

Revenant sur la manifestation qui était revue ce mercredi 8 juin, M. Camara dévoile le "plan" de Yewwi Askan Wi. "Demain (aujourd’hui), à l'issue de leur rassemblement, ou bien au moment où ils le sentiront, Ousmane Sonko et ses camarades comptent aller déloger le président Macky Sall au palais ou chez lui a Mermoz", a-t-il ajouté. Et de hausser le ton: "Moi Amath Suzanne Camara, je ne me cache pas, je suis prêt à mourir pour le président Macky Sall et pour la République du Sénégal". Une déclaration qui risque de faire couler beaucoup d'encre.