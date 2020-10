Vidéo - Abdou DIOUF sermone ses successeurs : « Je pense qu’à notre époque deux mandats suffisent largement ! »

Dans cette vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Abdou Diouf, l’ancien président sénégalais, très connu pour sa position responsable, républicaine favorisant la discrétion et le silence depuis qu’il a quitté le pouvoir, se prononce sur un sujet chaud et sous régional : le troisième mandat présidentiel.





Après avoir présidé la destinée du pays de la Téranga pendant 19 ans, on ne l’avait plus entendu parler politique. Mais invité de TV 5 monde, Abdou Diouf a affiché sa position sur un sujet brulant et plus que d’actualité : le troisième mandat.



Après un bref retour sur le changement constitutionnel de 1998 dont une partie visait la durée du mandat présidentiel , sa réponse a été nette : « Pour parler franchement, moi qui ai passé 19 ans à la tête d’un état, je vous le dis les yeux dans les yeux, je pense qu’à notre époque deux mandats suffisent largement à la tête d’un état ! »



Macky Sall qui limoge à tout va ses proches qui rament à contre-courant d’un troisième mandat va-t-il débaptiser le Centre international de conférence Abdou Diouf –CICIAD ? »



Tout en imaginant les grincement de dents de l'homme à la machette, le député Aliou Dembourou Sow, nous, nous donnons notre langue au chat !





LERAL